Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
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Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Edirne merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın etkisi devam ediyor. Sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. İstanbul yolu üzeri ve Edirne Tren Garı önündeki caddede biriken su birikintileri zor anlar yaşatırken, yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, bazı cadde ve sokakları su bastığı görülürken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden ise uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, vatandaşların şiddetli yağışa karşı duyarlı olması istendi. Yağışın etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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