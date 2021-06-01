Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Edirne kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Sağanak yağış etkisini artırarak devam ettirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentte, bazı cadde ve sokakların su bastığı görüldü. Yağışın etkisi sürüyor.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/ İHA)

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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