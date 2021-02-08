Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor
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Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor

08.02.2021 23:16 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:21

Edirne'de şiddetli rüzgarın ardından gök gürültülü sağanak başladı.

Edirne'de şiddetli rüzgarın ardından gök gürültülü sağanak başladı.

Akşama doğru başlayan şiddetli rüzgar geceye doğru etkisini yitirdi, ardından gök gürültülü sağanak başladı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri kısıtlamadan muaf ya da izinleri olan sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte sağanak aralıklarla sabaha kadar devam edecek.

Perşembe gününden itibaren Edirne'de sıcaklıklar 7 ila 10 derece düşecek. Cuma günü kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

Öte yandan Keşan ilçesinde de dolu yağdı. Yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı.

Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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