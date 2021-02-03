Edirne'de sağanak ve taşkından zarar gören yollar onarılıyor
03.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:24
Edirne'de hafta başında etkili olan sağanak yağış ve dere taşmaları sonrası zarar gören köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince onarılıyor.
Edirne'de hafta başında etkili olan sağanak yağış ve dere taşmaları sonrası zarar gören köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince onarılıyor.
Ekipler, yağış ve su taşkınları zarar gören yollarda iş makineleriyle çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında Havsa'ya bağlı Abalar ve Oğulpaşa köylerinde kısmi zarar gören yollar onarıldı.
Lalapaşa'ya bağlı Taşlımüsellim-Sarıdanişment, Meriç'e bağlı Akçadam-Rahmanca ve Uzunköprü'ye bağlı Salarlı-Kavacık köyleri arasında bozulan yollar yenilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar