Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı

EDİRNE'de sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı
21.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:55

EDİRNE'de sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Polis, suyla dolan caddeleri trafiğe kapatırken, bir polis memuru tıkanan rögarı eline sopa alarak açmaya çalıştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak akşam saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla kapanırken, alt yapı çalışmalarının sürdüğü Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi üzerinde çökme meydana geldi.

POLİS RÖGARI SOPAYLA AÇTIPolis ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokakları trafiğe kapatarak önlem aldı. Suyla kaplanan Talatpaşa Caddesi üzerinde görevli bir polis memuru tıkanan rögarı eline bir sopa alarak kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Polis memuruna vatandaşlar da destek vererek, rögarı açarak suyun tahliyesini sağladı. 

Sağanak yağışta Şükrüpaşa Mahallesi'nde kurulan pazarı da su bastı. Esnaflar aniden bastıran yağışta tezgahlarını kurtarmaya çalışırken, bazı tezgahtaki ürünlerde zarar meydana geldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Haber
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi
Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Yılmaz Vural Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Şehit Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 21:21:26. #1.15#
title