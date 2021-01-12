Edirne'de sağanak nedeniyle mermer işletmesini su bastı
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Edirne'de sağanak nedeniyle mermer işletmesini su bastı

12.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:29
Edirne'de sağanak nedeniyle mermer işletmesini su bastı

Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Edirne Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi ve yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı.

İş yeri çalışanı Hasan Teke, AA muhabirine, sabah işyerine geldiklerinde su baskınıyla karşılaştıklarını anlatarak, "Yağmur dün akşamdan beri şiddetli yağıyor. Rögarların taşması nedeniyle su işyerimize girdi. Çok üzgünüz. Depolar su altında. Suyu boşaltmak için çaba sarf ediyoruz. Belediyenin gelip rögarları açmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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