Edirne'de sağanak nedeniyle Enez-İpsala kara yolu trafiğe kapatıldı
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Edirne'de sağanak nedeniyle Enez-İpsala kara yolu trafiğe kapatıldı

01.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:46
Edirne'de sağanak nedeniyle Enez-İpsala kara yolu trafiğe kapatıldı

Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle pek çok bölgede su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Enez-İpsala kara yolu aşırı yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, kara yolunda inceleme yaptı.

Göktaş, AA muhabirine, şiddetli yağışın bölgede etkili olduğunu belirterek, "Sağanaktan dolayı Enez-İpsala kara yolunu trafiğe bir süre kapattık. Trafik açısından sakınca oluştuğundan tedbir aldık. Yağış normale dönünce tekrar açacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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