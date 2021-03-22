Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:46
Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteorolojinin "kuvvetli yağış" uyarısı verdiği kentte, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önündeki tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kentin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde de kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, çarşamba günü sağanağın, yerini kar yağışına bırakmasını öngörüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar