Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gece yarısı başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kentteki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.
Vatandaşlar şemsiyelerle ve işyerlerini tentesi altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji yetkililerince hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.