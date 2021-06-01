Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'de, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Lokanta ve kafeteryalarda 'kademeli normalleşme' kapsamında dışarıdaki masalarda oturan vatandaşlar, yağmur nedeniyle kapalı mekanlara geçti.

Edirne'de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyardığı kentte aniden bastıran yağmur nedeniyle işletmelerin önündeki masalarda oturan vatandaşlar, kapalı mekanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin önünde su birikintileri oluştu. Esnaf, yağmur sularının iş yerine girmemesi için fırçalarla müdahalede bulundu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu yaşandı. Yağmurdan etkilenen sokak hayvanları da kapalı çarşılara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak yağışın, kentte gece saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.


Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu

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