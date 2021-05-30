Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak hava öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

Aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle, bazıları ise minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Sokak köpeklerinin de minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilgin görüntüler oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bazı noktalarda araçla su birikintisi nedeniyle geçmekte zorlandı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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