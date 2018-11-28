Edirne'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su basmasına neden oldu. Özel bir hastanenin acil bölümünü de sular altında kaldı. Baskın nedeniyle hastanede acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

Evleri suyla dolan vatandaşlar ise bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Elektriklerinde kesik olduğu mahallede park halindeki çoğu araçta suya gömüldüğü görüldü.