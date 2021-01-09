Edirne'de sağanak etkisini artırdı
09.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:02
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikteki araçlar sağanak ve su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Alışveriş yapmak için mahallelerindeki marketlere gitmek isteyen vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci