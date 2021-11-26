Edirne'de sağanak etkili oluyor - Haberler
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İşinden evine gitmeye çalışan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise işyerlerinin tentesinin altına girerek yağmurun dinmesini bekledi.

Bu arada Keşan ilçesinde de sağanak etkisi hissettirdi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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