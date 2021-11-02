Edirne'de sağanak etkili oluyor - Haberler
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sisin dağılmasının ardından başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sisin dağılmasının ardından başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece saatlerine kadar etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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