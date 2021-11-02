Edirne'de sağanak etkili oluyor
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de sisin dağılmasının ardından başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sisin dağılmasının ardından başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece saatlerine kadar etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor.