Sağanak etkili oluyor
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Sağanak etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle sağanaktan korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Bazı vatandaşlar sağanak geçene kadar tarihi çarşılar ve dükkan tenteleri altında beklerken, bazıları poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağışın olmadığı anlarda da yüzde 68 oranında ölçülen nem ve basık hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak geçişlerinin hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Sağanak etkili oluyor
Sağanak etkili oluyor
Sağanak etkili oluyor
Sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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