Edirne'de sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinli olarak trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla perşembe gününe kadar devam edeceğini öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda