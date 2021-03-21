Edirne'de sağanak etkili oluyor
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

21.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:04
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinli olarak trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Alışveriş için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Sokakta yaşayan köpekler ve güvercinler de işyerlerinin girişlerine ve saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte çarşamba günü sağanağın yerini kar yağışına bırakmasını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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