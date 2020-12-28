Edirne'de sağanak etkili oluyor
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

28.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:21
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de, dünden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Edirne'de, dünden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Son 24 saatte 17 kilogram yağış düşen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Yetkililer Edirne'ye aralık ayında 86 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Meriç Nehrinin debisi 2 kat yükseldi

Edirne'de etkili olan yağışlar, kentten geçen nehirlerinin debisini artırdı.

Meriç Nehri'nin debisi son 24 saate 2 kat arttı.

Kirişhane istasyonunda dün yapılan ölçümde, 84 metreküp/saniye olan debi, bugün 160 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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