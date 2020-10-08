Edirne'de sağanak etkili oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de sağanak etkili oluyor

08.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:17

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu ikaz ile kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de gök gürültülü sağanak başladı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği ön görülüyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Berat Albayrak Emmanuel Macron
Magazin Hadise Cem Yılmaz Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Fatih Terim Fırat Aydınus
Daha Fazla Ekim Bursa Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de sağanak etkili oluyor - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 10:17:56. #1.14#
title