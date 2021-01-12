Edirne'de sağanak etkili oldu; cadde ve sokakları su bastı

Edirne'de sağanak etkili oldu; cadde ve sokakları su bastıEDİRNE'de gece başlayan sağanak etkili olurken cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini sular bastı.

Edirne'de sağanak etkili oldu; cadde ve sokakları su bastı

EDİRNE'de gece başlayan sağanak etkili olurken cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini sular bastı. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düşen kentte, sağanağın perşembe gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de gece başlayan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini sular bastı. İstasyon Caddesi üzerinde su basan evlerde vatandaşlar mahsur kaldı. İşlerine gidemeyen vatandaşlar suların çekilmesini bekledi. Kentte ana arterler olmak üzere birçok cadde, suyla dolması nedeniyle polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Edirne Belediyesi ekiplerinin cadde ve sokaklardaki suyu boşaltma çalışmalarında bulundu. Edirne otogarının girişini su basması nedeniyle araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

BALKANLARDAN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, yağışın perşembe gününe kadar etkili şekilde süreceğini açıkladı. Perşembe günü ise Balkanlar üzerinden kar yağışı bekleniyor. Yetkililer vatandaşı sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışlar nedeniyle, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı