Edirne'de sağanak etkili oldu - Haberler
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Edirne'de sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Yerel

Edirne'de sağanak etkili oldu Edirne'de hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran yağmur yer yer etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran yağmur yer yer etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hafif şekilde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, işyerlerinin tentelerinin altına ve tarihi çarşılara sığındı.

Öte yandan çarşı esnafları ağaçların altına güvercinler için yem bıraktı. Yağmurda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler esnafın bıraktığı yemlerle karnını doyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağmurun, yer yer akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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