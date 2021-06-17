Edirne'de sağanak etkili oldu
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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra aniden bastıran yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buldukları karton parçaları ile kendilerini korudu, saçak altıları ve dükkanlara sığındı. Araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı.Meteorolojinin verilerine göre yağışlı hava, cuma ve cumartesi günü de yer yer etkili olacak.


Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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