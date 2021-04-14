Edirne'de sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de aniden başlayan dolu yerini sağanağa bıraktı.
Edirne'de aniden başlayan dolu yerini sağanağa bıraktı.
Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle, bazıları ise saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak sırasında Saraçlar Caddesi'ndeki tarihi Ali Paşa Çarşı'na giren vatandaşlar burada bir süre bekledi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci