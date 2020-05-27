Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
27.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:38
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent sakinlerinden bazıları şemsiye ile bazıları iş yerlerinin tenteleri altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gök gürültülü şekilde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA