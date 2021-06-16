Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor

Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Edirne'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte bulut geçişleri sırasında aralıklarla kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zorluk yaşıyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle sağanaktan korunurken, bazı kent sakinleri ise ıslanmaktan kurtulamıyor.

Bazı vatandaşlar sağanak geçene kadar tarihi çarşılar ve dükkan tenteleri altında beklerken, poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışanlar da göze çarpıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak geçişlerinin hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor
Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Emmanuel Macron Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de sağanak aralıklarla etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:43:15. #1.15#

title