Etkili sağanak
07.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:03
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sağanak yağış trafiği olumsuz etkilemedi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğünü belirtti.
Son yılların kurak günlerinin yaşandığı kentte yağışların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar