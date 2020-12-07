Etkili sağanak
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Etkili sağanak

07.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:03

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sağanak yağış trafiği olumsuz etkilemedi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğünü belirtti.

Son yılların kurak günlerinin yaşandığı kentte yağışların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Etkili sağanak
Etkili sağanak
Etkili sağanak
Etkili sağanak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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