Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeleri ve poşetlerle yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri ve çatıların altında yağmurun dinmesi bekledi.

Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.