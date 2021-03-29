Edirne'de sabah müşteri kabul etmeye başlayacak yeme içme yerleri hazırlıklara geceden başladı
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Edirne'de sabah müşteri kabul etmeye başlayacak yeme içme yerleri hazırlıklara geceden başladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de sabah müşteri kabul etmeye başlayacak yeme içme yerleri hazırlıklara geceden başladı

Edirne'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni açıklanan tedbirler kapsamında sabah müşteri kabulüne başlayacak yeme içme yerleri hazırlıklarına başladı.

Edirne'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni açıklanan tedbirler kapsamında sabah müşteri kabulüne başlayacak yeme içme yerleri hazırlıklarına başladı.

Tedbirler kapsamında bir süredir sadece paket servis ve gel al şeklinde çalışan yeme içme yerleri, sabahtan itibaren Sağlık Bakanlığı Kovid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına göre açılacak.

Yeme içme yerleri açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa­ koltuk sayısı, aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Bu saatler dışında 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­ al şeklinde, 21.00 -24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi veya pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

Bu kapsamda Edirne'deki bazı yeme içme yerleri hazırlıklarına geceden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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