Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı
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Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı

Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.

03.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:34
Edirne'de

'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" öne sürülen Havsa ilçesinde görevli 4 polis memuru gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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