Edirne'de "rüşvet" aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 polisten 3'ü tutuklandı
Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Edirne'de yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" öne sürülen Havsa ilçesinde görevli 4 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.