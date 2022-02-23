Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi - Haberler
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Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara para cezası kesildi

Keşan'da ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da ruhsatsız kıraathanede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rasim Ergene Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığını tespit etti.

Ruhsatsız kıraathanede arama yapan ekipler, 4 masadaki oyun kağıtlarına ve 1580 liraya el koydu.

İş yeri sahibi T.S'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişilere de bin 819'ar lira para cezası kesildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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