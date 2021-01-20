Edirne'de, Romanya otobüsünde 58 kaçak parfüm ele geçirildi
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Edirne'de, Romanya otobüsünde 58 kaçak parfüm ele geçirildi

20.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:08
Edirne'de, Romanya otobüsünde 58 kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne'de otoban gişelerinde yapılan rutin denetimlerde, Romanya'ya giden yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada 58 kaçak parfüm ele geçirildi.

Edirne'de otoban gişelerinde yapılan rutin denetimlerde, Romanya'ya giden yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada 58 kaçak parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, otoban gişelerinde Romanya'ya giden bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmeye çalışılan 58 parfüm ele geçirildi.

Parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 bin 800 olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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