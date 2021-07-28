Edirne'de "Roman Dili ve Kültürü Çalıştayı" 31 Temmuz'da başlayacak

Edirne'de tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılacağı "Roman Dili ve Kültürü Çalıştayı" 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

Edirne'de tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılacağı "Roman Dili ve Kültürü Çalıştayı" 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

Roman Gençlik Derneği Başkanı Selçuk Karadeniz, Edirne Belediyesi Romacted Çocuk Evi'nde düzenlenen çalıştay tanıtım toplantısında, tarihte Romanların kullandığı bir dilin ve Romanes alfabesinin olduğunu söyledi.

Alfabenin 33 harften oluştuğunu belirten Karadeniz, "Gençlerimizin bu dili konuşamadığını ve unuttuğunu, yaşlılarımızın tek tük konuştuğunu fark ettik. Bunun için farkındalık eğitimleri başlattık." dedi.

Çalışmalar kapsamında 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta çalıştay düzenleyeceklerini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Çalıştaya katılan öğrencilerle Roman dili üzerine neler yapabileceğimizi tartışacağız. İllerden gelen öğrencilere anketler dağıtılacak. Ankette 200 kelime olacak. Örneğin 'ekmek, su, git, gel' gibi günlük kelimelerin kendi bölgelerinde Roman mahallelerinde nasıl söylendiği belirlenecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Aydın, Samsun ve Sakarya'da saha çalışmaları yapılacak. Maniler, türküler, şiirler, şarkılar kayıt altına alınacak. Bu çalışmaların sonunda da Türkiye'de Romanes gramer kitabı ve Romanes sözlük çıkarılması planlanıyor."

Karadeniz, çalıştaya Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Almanya'dan Bulgar kökenli Prof. Dr. Hristo Kyuchukov'un da katılacağını dile getirdi.

Edirne Dernekler Federasyonu Başkanı Çetin Örs de kendisinin Romanes konuştuğunu ancak gençlerin dili öğrenemediğini anlattı.

Örs, kültürlerinin yaşatılması kapsamında bu çalışmaları değerli bulduğunu kaydetti.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise Romanların yaşadığı mahallelerde dezavantajlı gruplarla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Derneklerle iş birliği yaparak yol aldıklarını belirten Tanrıkulu, "Romacted projesini gerçekleştirdik. Salgından önce mahallelerimizde tiyatro gösterileri, okuma zamanları düzenledik. Salgın nedeniyle eğitimlere çevrim içi devam ettik." dedi.

Tanrıkulu, çalıştayın Roman kültürüne katkı sağlayacağın kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci