Edirne'de Regaip Kandili dolayısıyla 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Edirne Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Edirne Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi başta olmak üzere camilerde ve kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara 15 bin kandil simidi ikram edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, vatandaşların kandillerini kutlayarak, "Tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini en içten dileklerimizle kutluyoruz. Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla başta Saraçlar Caddesi olmak üzere kentimizin çeşitli noktalarına 15 bin kandil simidi dağıttık. Bu özel ve mübarek günde tüm dünyaya barış, sağlık ve huzur diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci