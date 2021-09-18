Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü - Haberler
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Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, minibüsün refüje çarpması sonucu sürücü Celal Demiralay (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, minibüsün refüje çarpması sonucu sürücü Celal Demiralay (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Keşan- Uzunköprü yolundaki Maltepe köyü kavşağında meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Celal Demiralay yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada sürücü Demiralay, ağır yaralandı. Demiralay, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demiralay'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü

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