Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
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Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü

Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi camileriyle Ramazan ayına giren Edirne'de, davulcular da ilk mesailerine başladı.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi camileriyle Ramazan ayına giren Edirne'de, davulcular da ilk mesailerine başladı. Kentte oğluyla birlikte vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak dolaşarak davulunu çalan Rahmi Orçin (59), yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, Ramazan'a ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

İslam dünyasının mübarek ayı Ramazan'da davulcular, ilk mesailerine sahur vakti ile başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi camileriyle Ramazan'a hazırlanan Edirne'de de davulcular yollara döküldü. Sahur vakti sokak sokak dolaşan davulcular, maniler eşliğinde vatandaşları uyandırırken, yüzyıllardır süren geleneği yaşattı. Kentte yaklaşık 40 yıldır Ramazan davulculuğu yapan Rahmi Orçin de oğlu ile birlikte sokak sokak dolaşarak tokmağını davula vurdu.

Küçük yaşlardan beri Ramazan davulculuğu yaptığını söyleyen Rahmi Orçin, "Bu işi aşağı yukarı 12-13 yaşından beri yapıyorum. Yaşım 59. Allah razı olsun belediye başkanımız da bize yardımcı oluyor. Eski Ramazanlar artık yok. Eskiden daha iyi şenlikler oluyordu. Para toplamaya çıktığınız zaman davulcunun arkasından koşuyorlardı. Sahura kaldırdığımız zaman herkes camdan bakardı. Şimdi eski tadı yok. Ama çok şükür bugünümüze. Bu Ramazan'a da yetişmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Babasıyla yollara düşen Sinan Orçin de küçüklüğünden beri bu şekilde yardım ettiğini belirtti. Orçin, "11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ramazan ayında bu şekilde davula çıkıyoruz. Bundan memnunuz. İnsanlar sağolsunlar hoşgörülü davrandılar. 11 aydan beri bekliyorduk. Çok heyecanlıydık. Sonunda Ramazan'a kavuştuk. Baba oğul beraber çalışıyoruz. Ramazan'ın gelmesiyle çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.


Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
Edirne'de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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