Son dakika haberleri... Polisin dikkati "plaka oyununu bozdu"
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Son dakika haberleri... Polisin dikkati "plaka oyununu bozdu"

30.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:20

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edirne'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu.

Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.

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Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.

Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberleri... Polisin dikkati 'plaka oyununu bozdu'
Son dakika haberleri... Polisin dikkati 'plaka oyununu bozdu'
Son dakika haberleri... Polisin dikkati 'plaka oyununu bozdu'
Son dakika haberleri... Polisin dikkati 'plaka oyununu bozdu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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