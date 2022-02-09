Edirne'de polisten kaçarken araçlarından uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı - Haberler
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Edirne'de polisten kaçarken araçlarından uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de polisten kaçarken araçlarından uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı

Edirne'de kovalamaca sonucu yakalanan iki uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de kovalamaca sonucu yakalanan iki uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.G.'nin İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin otoyol gişelerinde aracını durdurmak istediği şüpheli kaçtı.

Kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki H.G. ile S.D. yakalandı.

Şüphelilerin kaçtığı güzergahta inceleme yapan ekipler, yol kenarında 167 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haber

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