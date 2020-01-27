Edirne'de polislerden depremzedelere battaniye ve ısıtıcı yardımı

27.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:38

Edirne'de polisler, Elazığ'daki depremzedelere battaniye ve ısıtıcı yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara destek için Edirne Valiliğinin öncülüğünde AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına katıldı.

Selimiye Polis Merkezi'nde çalışan polis memurları, aldıkları battaniye ve elektrikli sobaları, yardım toplama alanı olarak belirlenen Mimar Sinan Spor Salonu'na ekip aracıyla getirdi.

Yardım malzemelerini polis memurları salona taşıdı.

Yardım Koordinasyon Masası görevlisi Şeyda Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kışlık giyecek, bot ve ısıtıcı gibi malzemeler getirerek kampanyaya destek olduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin de kampanyaya destek verdiğini anlatan Bozdağ, "Emniyet teşkilatımız sağ olsun. Selimiye karakolumuzdaki polis memurlarımız bizi arayıp öncelikli ihtiyaçları sordular. Sağ olsunlar battaniye ve ısıtıcı konusunda bize destek sağladılar." dedi.

Elazığ'a 20 ton pirinç

Edirne ve ilçelerindeki gıda firmalarının depremzedelere yardımları da sürüyor.

Bir pirinç firması Elazığ'daki depremzedeler için 20 ton pirinç yardımı yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyası, 29 Ocak Çarşamba 16.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA