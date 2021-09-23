Edirne'de polisler Türk Kızılaya destek vermek için sıraya girdi

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağış çadırı kuruldu.

Haber merkezi, telsizden anons yaparak polis memurlarına, kan bağışına katılmaları konusunda bildirimde bulundu.

"Telsiz anonsunu" duyan polisler kan vermek için sıraya girdi.

Kızılay ekiplerince tansiyonu ve ateşi ölçülen, kan verme uygunluğu olan emniyet mensupları kan bağışında bulundu.

"Kovid-19 salgını döneminde kan ihtiyacının daha da arttı"

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, kan bağış çadırında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde kan ihtiyacının daha da arttığını söyledi.

Kısıtlamalardan dolayı bir süre vatandaşların kan bağışında bulunamadığını belirten Topçuoğlu, "Şu an Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurduğumuz kan bağışı çadırında emniyet personeli destek oluyor. Ayrıca gün içeresinde kan bağış merkezlerinde ve kan bağış çadırlarında vatandaşlarımız kan verebilir. Vatandaşlarımıza duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Kan bağışının devamının gelmesi çok önemli, hastanelere kan tedariki yapılabilmesi için önem arz etmekte." diye konuştu.

Polisler gün boyunca kan vermeyi sürdürecek.