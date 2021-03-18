Edirne'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

18.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:14
Edirne'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de düzenlenen operasyonda 1260 paket kaçak sigara, 350 kilogram tütün, 900 sigara sarma kağıdı ve 340 sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 1260 paket kaçak sigara, 350 kilogram tütün, 900 sigara sarma kağıdı ve 340 sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.I. ve E.I'nın evine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramda, 1260 paket sigara, 350 kilogram tütün, 900 sigara sarma kağıdı ve 340 sigara filtresi ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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