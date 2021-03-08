Edirne'de polis ekipleri "sosyal mesafe ihlaline" izin vermiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne'de polis ekipleri, özellikle PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne'de polis ekipleri, özellikle PTT ve banka şubeleri önünde yoğunlaşan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Çok yüksek riskli iller arasında olan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde ekipler denetimler arttırdı.

Anonslarla uyarılan vatandaşların özellikle banka ve PTT şubeleri önünde oluşturduğu yoğunluğa müdahale ediliyor.

Sosyal mesafe ihlallerine izin vermeyen ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları yönünde uyarıyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri de merkeze bağlı ilçe ve köylerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar