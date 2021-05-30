Edirne'de polis aracına saldırı
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Edirne'de polis aracına saldırı

Edirne'de polis aracına saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de "silahlı kavga" ihbarına giden polis ekiplerinin aracına kiremit ile saldırıda bulunuldu.

Edirne'de "silahlı kavga" ihbarına giden polis ekiplerinin aracına kiremit ile saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından havaya ateş açan şahıslara, polis uyarı ateşi açarak karşılık verdi.

Edirne'nin Menzilahır Mahallesi Yenieğri sokakta silahlı kavga gerçekleştiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bahse konu sokağa giriş yaptıklarında bir evin çatısında polis aracına kiremitli saldırı gerçekleşti. Kiremidin isabet ettiği polis aracının camı kırıldı. Daha sonra şüpheliler, silahla havaya ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri de havaya uyarı ateşi açtı.Olayın ardından saldırının gerçekleştiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İki şüpheli gözaltına alındı

Olayın şüphelilerini yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonda şüpheli iki kişi gözaltına alındı. - EDİRNE

Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı
Edirne'de polis aracına saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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