Edirne'de PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 7 şüpheli ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 7 şüpheli ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş hakim H.Ö ve savcı A.D. ile gazeteci İ.Ç., M.G. ve H.Ö. gözaltına alındı. Uzunköprü ilçesinin Yunanistan'a sınır köyü olan Gemici köyünde yapılan operasyonda da PKK şüphelisi Ö.Ö. ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z. yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı