Edirne'de PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haber

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