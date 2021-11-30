Edirne'de PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü Pkk şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Karayusuflu köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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