Edirne'de PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü Pkk şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Karayusuflu köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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