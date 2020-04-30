Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası
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Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 15 kişiye toplam 5 bin 880 lira ceza yazıldı.

Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası
30.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:20

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 15 kişiye toplam 5 bin 880 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Yolüstü, Musabeyli ve Tayakadın köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 15 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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