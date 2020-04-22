Edirne'de piknik yapan 45 kişiye 17 bin 640 lira ceza yazıldı Edirne'de piknik yapan 45 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 17 bin 640 lira ceza verildi.

Edirne'de piknik yapan 45 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 17 bin 640 lira ceza verildi.

Jandarma ekipleri, Değirmenyeni ve Bosnaköy'de bazı kişilerin piknik yaptığını belirledi.

Bölgede piknik yapan 45 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: AA