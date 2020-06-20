Edirne'de pes dedirten olay
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Edirne'de pes dedirten olay

Edirne'de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.

Edirne'de pes dedirten olay
20.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:26

Edirne'de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.

Edirne'nin şehir merkezinden aldığı yolcuları Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne taşıyan C. B.'nin sevk ve idaresindeki 22 M 0068 plakalı minibüse maskesiz binmek isteyen yolcuyu korona virüs tedbirleri kapsamında minibüse almayan şoför darp edildi. Olayın ardından şikayetçi olan şoför C.B. sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilirken olayın şüphelisi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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