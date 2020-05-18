Edirne'de pazarlar sosyal mesafe kurallarına göre açılıyor Edirne'de pazarlar sosyal mesafe kurallarına göre açılıyor Edirne'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan semt pazarları, gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.

Edirne'de pazarlar sosyal mesafe kurallarına göre açılıyor

EDİRNE - Edirne'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan semt pazarları, gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Edirne'de de Kovid-19 pandemi kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan Pazar yerleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte kısmen ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.

E dirne'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki ay kapalı kalan Pazar yerleri, gerekli teldirler sağlanarak tekrar hizmet vermeye başladı. Pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, tezgahlar sosyal mesafeli açıldı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda 450 esnaftan sadece 150 esnafın deneme amacıyla tezgah açtığını söyledi.

Kaynak: İHA